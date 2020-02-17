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    Под угрозой паводка находятся 4 населённых пункта близ Экибастуза

    17 Февраля 2020, 17:57

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Рабочая группа управления по ЧС города Экибастуз Павлодарской области обследовала девять населённых пунктов на предмет их подверженности подтоплению в паводок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рабочей группой городского управления по чрезвычайным ситуациям проведено обследование девяти населённых пунктов. В ходе обследования было выявлено четыре населённых пункта, подверженных подтоплению от талых вод», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области со ссылкой на начальника управления по ЧС города Экибастуз Кажибекова, который выступил на очередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидаций ЧС с докладом о состоянии готовности данного города к паводковому периоду.

    По данным ДЧС Павлодарской области, предупреждение о том, что четыре села под Экибастузом во время весеннего паводка может подтопить, комиссия по ЧС учла и взяла на свой контроль.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Паводок
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