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    Под стражу взят экс-аким Баянаульского района Павлодарской области

    5 Ноября 2020, 10:18

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Его подозревают в незаконной покупке недвижимости на посту акима Баянаульского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционной службой Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего акима Баянаульского района Павлодарской области Каиргельдинова О. (Оразгельды - Казинформ) по подозрению в совершении коррупционного уголовного правонарушения», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в антикоррупционной службе Павлодарской области.

    О. Каиргельдинова подозревают в незаконном приобретении объекта, несоответствующего установленным требованиям для эксплуатации, за счёт средств областного бюджета в размере 240 миллионов тенге, отметил источник.

    «В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается», - добавили антикоррупционщики.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Коррупция Акимат Другие государственные органы
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