Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда на второй и третий план отошли социально-экономические и общественно-политические требования при массовых беспорядках, стала очевидной главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все требования были услышаны и выполнены государством. Правительство ушло в отставку. Цены на автогаз были заморожены на прежнем уровне. Мы объявили о принятии комплекса конкретных социально-экономических мер и четкого плана общественно-политических реформ. Но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения. Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков», - сказал Президент РК.

По его словам, как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, мародеры, бандиты и мелкие хулиганы.

«Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй и третий планы. Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра. Тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу. Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты. Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных», - отметил Касым-Жомарт Токаев.



