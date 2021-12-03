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    Под санкции ЕС попал ряд предприятий Беларуси

    3 Декабря 2021, 15:15

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Совет Европейского Союза по иностранным делам внес дополнения в комплекс ограничительных мер по ситуации в Беларуси, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принимая во внимание решение Европейского Совета 2012/642/CFSP от 15 октября 2021 года и предложения Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности, вносятся дополнения в список физических и юридических лиц», - говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале Европейского Союза.

    Таким образом, в связи с ситуацией в Беларуси Евросоюз принял ограничительные меры в общей сложности в отношении 183 физических и 26 юридических лиц.

    2 декабря текущего года в ограничительный список ЕС внесены сотрудники государственных органов, предприятий, СМИ и туристического бизнеса Беларуси. В частности, предприятия «Белоруснефть», «Белшина», «Гродно Азот» и филиал «Завод Химволокно».

    МИД Беларуси в своем заявлении отметило, что включенные в санкционный пакет белорусские предприятия не имеют никакого отношения к миграционному кризису. «За этим скрывается желание избавиться от конкурентов», - указало МИД РБ.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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