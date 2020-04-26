Под Ржевом найдены останки двух казахстанских солдат времен Второй мировой войны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Останки двух казахстанских солдат, павших в годы Второй мировой войны, найдены под городом воинской славы Ржевом, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Павшие воины-казахстанцы найдены поисковым отрядом «Пионер» (г.Москва). Руководитель отряда – Михаил Богданов, подробно рассказал о том, как происходили поисковые работы.

«Мы работали по северной части Ржева, в районе урочища Буруково. Работаем мы преимущественно щупами, без металлодетекторов, так как местность эта давно отработана по железным сигналам и найти солдата с каской или лопаткой уже маловероятно. В этом месте есть траншея, в которой наши коллеги два года назад нашли несколько советских бойцов. Мы решили прощупать возможные выходы из окопа и подбрустверные ниши. И моему коллеге - Александру Кореневу повезло, он наткнулся щупом на останки бойца», - поделился М.Богданов подробностями того дня, когда были найдены останки первого бойца из Казахстана.

Как отметил Михаил, эксгумацию проводили по всем правилам, археологическим способом, чему позволяла песчаная почва, сохранность останков и отсутствие грунтовых вод. При бойце были обнаружены бритвы, перочинный нож, плоскогубцы и, самое главное, самодельный медальон - записка в стальной винтовочной гильзе, именуемый также «смертным медальоном».





«Наш товарищ и большой профессионал по вскрытию сложных медальонов Игорь Михайлюк, сумел аккуратно извлечь записку и прочитать данные солдата. Им оказался Донцов Иван Калинович, 1904 года рождения, из Казахской АССР, села Каменка, который воевал в составе 243-й стрелковой дивизии, понесшей большие потери в августовском наступлении при прорыве укрепленной и подготовленной немецкой обороны. Иван Калинович числился пропавшим без вести с 14 августа 1942 в районе соседней деревни», - рассказал о первом найденном павшем воине-казахстанце М.Богданов.





«Мы очень надеемся, что удастся найти родственников солдата и сообщить им эту радостную весть. А тот факт, что боец был один, дает им возможность забрать его и похоронить со всеми почестями на Родине, рядом с его родными», - добавил он.

Останки второго воина-казахстанца были обнаружены в районе деревни Малое Карпово товарищем и коллегой Михаила – Сергеем Бобылевым.

«На месте старой деревни Сергей нащупал поисковым щупом провал, где, по его ощущениям, находились останки. Мы предположили, что, так как место сырое, то, по всей видимости, они были в плохом состоянии. Останки извлекали втроем - я, Сергей и приехавший из Ржева на подмогу наш товарищ и коллега Николай Зубов. Так как место болотистое, то приходилось не столько копать, сколько отчерпывать воду ведром, чтобы дно раскопа было сухое и не пропустить «смертный медальон». Это оказалась воронка. Наличие в ней немецкой колючей проволоки указывало на то, что это был самый передний край немецкой обороны. В воронке было 6 красноармейцев», - рассказал Михаил.

Личные вещи, со слов М.Богданова, практически отсутствовали. Были найдены несколько монет и пузырьки с хлорными таблетками для обеззараживания воды.

«Мы всегда большое внимание уделяем одиноким гильзам, расположенным отдельно в карманах, так как под Ржевом это основной вид «смертного медальона». Многие солдаты, делали свои весточки из бумажки, вложенной в гильзу, надеясь на то, что похоронная команда найдет и сообщит, что не пропал он без вести, и не попал в плен, а геройски погиб в бою. И в этом раскопе нам посчастливилось обнаружить две таких судьбоносных гильзы. Вид у них был очень плачевный, казалось, что без шансов. Но видимо кто-то очень ждет этих бойцов и им надо вернуться, потому что две записки были прочтены и имена установлены», - сказал Михаил.

Одна записка, по словам Михаила, принадлежала солдату из Якутской АССР - Александру Габышеву, родственники которого нашлись и связались с поисковым отрядом. Вторая - бойцу из Казахской ССР, Костанайской области - Канапье Жаркенову, 1923 года рождения.





«Оба погибли плечом к плечу, в первый день летнего наступления на Ржев. Оба числились 78 лет пропавшими без вести, пока в канун 75-летия Победы, им суждено было «вернуться» с войны», - сказал Михаил, пояснив, что, так как в одной воронке были найдено останки шестерых бойцов, то их захоронение будет производиться в братской могиле 22-го июня в Ржеве. Он выразил надежду, что родственники идентифицированного казахстанского бойца Жаркенова Канапьи найдутся и смогут приехать в Ржев, чтобы почтить его память.

Говоря о поисковой деятельности, Михаил отметил, что каждый год его отряд, состоящий из 15 человек, находит от 150 до 200 павших бойцов. Только за этот год найден уже 171 солдат и прочитано 12 «смертных медальонов». При этом в работе Михаил и его отряд обходятся собственными силами и средствами. «У нас в отряде все необходимое есть, все закуплено. Но самое главное не купишь - это желание искать, если есть желание, остальное вторично», - подчеркнул Михаил.





Подобная преданность и любовь к своему делу проявляется также в и творчестве М.Богданова - его стихах, посвященных героическим подвигам павших солдат и нелегком деле - поиске, возвращающем из небытия имена павших бойцов, которых считают пропавшими без вести и которых не могут найти родные. Одним из своих произведений Михаил любезно поделился с «Казинформ»:

***

Кто-то скажет про нас – больные.

Променяли домашний уют

На леса и поля боевые,

Где души мы находим приют.

***

Кто-то скажет про нас, что святые,

Патриоты до мозга костей.

Мол, вы, парни, реально крутые,

Вы посланники добрых вестей.

***

Мы обычные, в чем-то простые.

Без особых заслуг и наград.

Дни без поиска будто пустые,

Для бойцов «похоронных команд».



