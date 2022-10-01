Под окнами дома 88-летнего труженика тыла сыграл военный оркестр Нацгвардии

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Национальной гвардии посетили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Гагарина в Усть-Каменогорске. Недавно труженику тыла исполнилось 88 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Информационно-пропагандисткой группа Министерства внутренних дел и Национальной гвардии во главе с Халық каһарманы, полковником Кайратом Умбетовым чествовала ветерана Великой Отечественной войны.

Военный оркестр Национальной гвардии сыграл во дворе дома песни военных лет. Под звуки оркестра ветерану Ивану Федоровичу вручили благодарственные письма от Министерства внутренних дел и главнокомандующего Национальной гвардией, а также ценные подарки.

Ветеран пригласил военных к себе домой на чай и рассказал о своем жизненном пути.

27 сентября Иван Федорович отметил свой 88-летний юбилей. Трудовую деятельность он начал с 7 лет, помогая в колхозе пасти телят. Был призван в Вооруженные Силы СССР 1 сентября 1954 года, отслужив почти 33 года.

С 1992 по 1996 годы был председателем Совета ветеранов воинской части 6638.

Имеет награды: Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За воинскую доблесть в ознаменования 100-летия В.И.Ленина», медали «Ветеран Вооруженных Сил СССР» и множество юбилейных медалей.

Сегодня ветеран принимает активное участие в общественной жизни регионального командования «Шығыс», ветеранской организации и в военно-патриотическом воспитании молодежи.

В этот же день полицейские и военнослужащие провели церемонию возложения цветов к Монументу Памяти воинов-интернационалистов.

«Сегодня в рамках республиканского тура мы чтим память погибших воинов-интернационалистов. Такие мероприятия должны проводиться чаще, а не только в определенные даты. Воспитание подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма и верности конституционному долгу - наш главный приоритет. Поэтому низкий поклон тем, кто принес себя в жертву во имя мира и спокойствия», - сказал Кайрат Умбетов.



