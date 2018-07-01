Под громкие аплодисменты алматинцы проводили в последний путь Дениса Тена

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершилась церемония прощания с Денисом Теном, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

После выступлений высоких гостей на церемонии прощания, гроб с телом Дениса Тена вынесли под песню, которую он записал при жизни. Вся арена провожала известного спортсмена громкими аплодисментами.

Сотни людей простились с Денисом Теном в последний раз со слезами на глазах.

Месяц назад ему исполнилось 25 лет. Он тренировался каждый день, чтобы завоевывать новые вершины олимпа по фигурному катанию. Он начал писать музыку и песни. Мечтал снимать фильмы.

19 июля Денис Тен скончался от ножевых ранений в больнице Алматы. Подозреваемые в убийстве фигуриста находятся под стражей.





















