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Под громкие аплодисменты алматинцы проводили в последний путь Дениса Тена

21 Июля 2018 12:38 1980
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Под громкие аплодисменты алматинцы проводили в последний путь Дениса Тена

  АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершилась церемония прощания с Денисом Теном, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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После выступлений высоких гостей на церемонии прощания, гроб с телом Дениса Тена вынесли под песню, которую он записал при жизни. Вся арена провожала известного спортсмена громкими аплодисментами.

Сотни людей простились с Денисом Теном в последний раз со слезами на глазах.

Месяц назад ему исполнилось 25 лет. Он тренировался каждый день, чтобы завоевывать новые вершины олимпа по фигурному катанию. Он начал писать музыку и песни. Мечтал снимать фильмы.

19 июля Денис Тен скончался от ножевых ранений в больнице Алматы. Подозреваемые в убийстве фигуриста находятся под стражей.

Под громкие аплодисменты алматинцы проводили в последний путь Дениса Тена


Под громкие аплодисменты алматинцы проводили в последний путь Дениса Тена


Под громкие аплодисменты алматинцы проводили в последний путь Дениса Тена
Под громкие аплодисменты алматинцы проводили в последний путь Дениса Тена
Под громкие аплодисменты алматинцы проводили в последний путь Дениса Тена
Под громкие аплодисменты алматинцы проводили в последний путь Дениса Тена
Под громкие аплодисменты алматинцы проводили в последний путь Дениса Тена

 

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Ключевые слова: Алматы, Денис Тен,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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