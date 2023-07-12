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    Подъездные дороги ко всем населенным пунктам Павлодарской области отремонтируют в течение 3 лет

    12 Июля 2023, 12:54

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области планируется отремонтировать 656 км дорог областного и районного значения, а также улиц населенных пунктов. В течение трех лет в регионе отремонтируют подъездные дороги ко всем населенным пунктам. Об этом заявил аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Развитие области, естественно, невозможно без модернизации инфраструктуры, в том числе транспортной. Для ее улучшения в 2023 году реализуется 136 проектов, планируется отремонтировать 656 км дорог областного и районного значения, а также улиц населенных пунктов. На эти цели нами выделено рекордное финансирование в размере 27 млрд тенге», - сообщил на брифинге в СЦК Асаин Байханова.

    Также, по словам акима, в течение трех лет будут отремонтированы подъездные дороги ко всем населенным пунктам области.

    Ранее сообщалось о том, что уже в сентябре в Павлодаре начнется строительство нового моста через реку Иртыш.

    Тем временем в Экибастузе происходит масштабное обновление теплоснабжения. Уже отремонтированы два котлоагрегата.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Павлодарская область Акимат Дороги Павлодар
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