Подъемы уровней воды на реках ожидаются в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еженедельный гидрологический прогноз на период с 2 по 8 апреля опубликовал Казгидромет, передает МИА «Казинформ».

Площадь территории Казахстана покрытая снегом, рассчитанная РГП «Казгидромет» по данным спутниковых снимков NASA, за период с 17 по 24 марта 2022 года, уменьшилась с 60% до 45%.

Согласно недельного синоптического прогноза погоды на 2-8 апреля, с запада на восток вновь начнет смещаться очередной Атлантический циклон, который обусловит выпадение осадков, преимущественно в виде дождя и усиление ветра, сначала на западе и севере, с середины периода на остальной территории РК.

4 апреля в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, 7 апреля в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь.

В отдельные дни в ночные и утренние часы в северной половине страны будут наблюдаться туманы.

В южных регионах страны весь период с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, 6 апреля в горных и предгорных районах Туркестанской области, 8 апреля в Алматинской области ожидаются сильные дожди, в связи с чем, в предгорных районах Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областей ожидается формирование склонового стока.

С выносом теплых воздушных масс из районов Ирана на всей территории Казахстана в первой половине периода ожидается «дружная» весна (стремительное потепление и резкое таяние снега). Повышение температуры воздуха днем на западе, в центре и востоке страны до +15+23°С, в северной половине до +10+18°С, в южных регионах до +23+28°С, ночные температуры в северной половине страны тоже повысятся до плюсовых значений +3+8°С. В середине периода в тыл циклону будет смещаться западный антициклон с которым ожидается кратковременное понижение температуры воздуха.

В связи с чем, на равнинной территории Казахстана (Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области, юг и юго-западная часть Восточно-Казахстанской области) ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

Объемы накопленных влагозапасов по бассейнам равнинных рек Казахстана сложился следующим образом: по Карагандинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской (за исключением реки Шаган), Костанайской областей уменьшились в среднем от 12% до 18%.

По данным многолетних наблюдений на метеостанциях, в апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений.

Фото:osn.com.ua

