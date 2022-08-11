Подъемные пособия свыше 1 млн тенге получили молодые врачи в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году из бюджета выделили 250 млн тенге на подъемные пособия для приезжающих работать в регион врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, пособия по 1,5 млн

тенге уже выплатили восьми врачам, по 2,5 млн тенге – 15 специалистам. Еще 15 медиков готовят документы на получение подъемных.

В поликлинику № 3 г. Петропавловск в этом году приехали 16 молодых специалистов. От медицинского учреждения они дополнительно получили сертификат в один миллион тенге.

«В качестве поддержки выплачивается пособие и ежемесячно производится оплата аренды жилья в размере 50% от стоимости. Такие меры принимают многие медучреждения. Также оказывается и социальная поддержка. Приехавшие врачи из южных регионов участвуют в госпрограмме переселения, те, что едут работать в сельскую местность - по программе «С дипломом - в село». По результатам выезда в медуниверситеты заключили предварительно 131 договор с выпускниками 2022 года. За счет местных исполнительных органов обучаются 146 резидентов в девяти медицинских вузах. В этом году ожидаем прибытие 58 человек, в следующем – 60, а в 2024 году – 28», - проинформировали в пресс-службе.

О повышении размера подъемных пособий для врачей в прошлом году заявил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. В апреле этого года теперь уже бывший руководитель управления здравоохранения Нурлан Айманов утверждал , что солидные выплаты позволили привлечь в регион рекордное количество медиков.



