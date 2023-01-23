Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом заявила вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на заседании Центризберкома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала эпидемиологического сезона (с 1 октября 2022 года) зарегистрировано 2,9 млн случаев ОРВИ и 3 009 случаев гриппа», - сказала Айжан Есмагамбетова.

Она также отметила, что по сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 20 % (за аналогичный период 2021 года 2 315 525 случаев ОРВИ). Однако по сравнению с декабрем в январе отмечается снижение заболеваемости.

По данным ведомства, наибольший рост заболеваемости отмечается в Карагандинской области, где заболеваемость выросла до 40 %.

«Сезон ОРВИ и гриппа протекает ежегодно с октября по апрель месяц, текущий эпидсезон характеризовался ранним началом циркуляции вируса гриппа, в настоящее время циркулируют два вида вируса гриппа А (А(H3N2), А(H1N1) и вирус гриппа В», - добавила Айжан Есмагамбетова.



