Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в Атырауской области

    8 Марта 2023, 06:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в Атырауской области. Специалисты связывают рост заболеваний с эпидемиологическим сезоном, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля региона.

    В эпидемическом сезоне, который начался 1 декабря прошлого года и по март этого года, в Атырауской области зарегистрирован 41 661 случай заболевания ОРВИ и гриппом. 26 186 человек из числа заболевших - дети до 14 лет, 3 210 - беременные женщины.

    «В области из 489 образцов, полученных от заболевших, выявлено 65 возбудителей гриппа, из них 37 образцов - вирус гриппа типа В и 28 образцов вируса гриппа типа А», - говорится в сообщении.

    Санитарные врачи призывают население к вакцинации, чтобы избежать вообще заболевания или перенести его без осложнений.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Труд медработников нелегкий, но очень благородный – глава УДП РК
    Герои в белых халатах: столичные врачи получили награды
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Ажар Гиният поздравила медработников с профессиональным праздником
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана