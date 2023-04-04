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      Северо-Казахстанская область

    Подъем воды наблюдается на реках СКО

    4 Апреля 2023, 16:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на малых реках отмечается подъем уровня воды. На некоторых гидропостах на реке Есиль тоже заметно прибывает вода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», за сутки уровень воды реки Шарык у села Рузаевки района им. ГМусрепова изменился на 122 см. По данным на 16 часов, вода поднялась еще на 12 см и достигла 344 см.

    На реке Акканбурлык у села Возвышенки подъем за сутки – на 117 см. На гидропостах в селе Крещенка и Токсан би на реке Есиль подъем составил 93 и 92 см, соответственно. У села Токсан би можно увидеть ледоход.

    Уровень воды изменился на реках Муккыр, Камысакты, Иманбурлык. В основном на малых реках вода течет поверх льда, отмечаются закраины.

    Прибывает вода по реке Есиль у Сергеевского водохранилища. За сутки – плюс 47 см. Ранее синоптики предупреждали об увеличении стока воды в водохранилище.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок Вода
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