22:04
1 Июня 2022 21:10
Подъем уровня воды в реках ожидается в Алматинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области и городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«В связи с прогнозом сильных осадков в горах, в период 31 мая-2 июня 2022 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий города Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках», - говорится в сообщении синоптиков.
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