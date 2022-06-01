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Подъем уровня воды в реках ожидается в Алматинской области
1 Июня 2022 21:10

Подъем уровня воды в реках ожидается в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области и городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В связи с прогнозом сильных осадков в горах, в период 31 мая-2 июня 2022 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий города Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках», - говорится в сообщении синоптиков.


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