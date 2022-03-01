Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Подъем уровня воды прогнозируют на реках Алматинской области

    1 Марта 2022, 22:34

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в ближайшие дни может заметно повыситься уровень воды на реках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», 2-4 марта в горах и в горных районах Алматинской области в связи с прогнозом сильных смешанных осадков ожидается формирование склонового стока и подъема уровня воды на реках области», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    ДЧС области также призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

    Ранее министр по ЧС Юрий Ильин перечислил регионы с высокими рисками подтопления. Алматинская область относится к региону со средними рисками.

    Кроме того, министр рассказал о предпринимаемых мерах по защите от селей в Алматинской области.

    Также МЧС обратилось к казахстанцам в связи с подготовкой к паводкоопасному периоду.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Казгидромет Погода МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Кнут и пряник – фермеров будут стимулировать к использованию водосберегающих технологий
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске