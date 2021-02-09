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    Подъем уровня воды ожидается в реках Туркестанской и Жамбылской областей

    9 Февраля 2021, 19:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подъем уровня воды в реках ожидается в Туркестанской и Жамбылской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В связи с прогнозом сильных осадков в горах Туркестанской и Жамбылской областей в период с 10 по 11 февраля 2021 года ожидается формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках.

    10 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром 10 февраля ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

    Днем 10 февраля в Кызылординской области местами ожидается гололед. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.

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    Жамбылская область Туркестанская область Казгидромет Паводок Погода
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