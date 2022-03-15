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    Подъем уровня рек на юге Казахстана прогнозируют синоптики

    15 Марта 2022, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Формирование склонового стока и подъема уровня воды в реках прогнозируют синоптики в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгдромет».

    «В связи с прогнозом сильных смешанных осадков в горах (преимущественно дождь), в период 16-18 марта 2022 года в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках», - говорится в сообщении пресс-службы РГП «Казгидромет».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Жамбылская область Туркестанская область Казгидромет Регионы Погода Вода
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