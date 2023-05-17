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    Под Бишкеком убит вооруженный террорист: два силовика ранены

    17 Мая 2023, 10:25

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В селе Дмитриевка Чуйской области в ходе специальной операции МВД и ГКНБ уничтожен вооруженный террорист, сообщили в МВД Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    По данным ведомства, сотрудники спецподразделения МВД и ГКНБ Кыргызстана провели операцию по задержанию террориста.

    При задержании он оказал вооруженное сопротивление. Во время спецоперации сотрудниками специальных подразделений МВД и ГКНБ террорист был уничтожен.

    В ходе спецоперации в селе Дмитриевка под Бишкеком получили ранения два силовика, сообщили в пресс-службе Минздрава КР. По данным ведомства, из них один будет получать лечение амбулаторно, второго госпитализируют в Нацгоспиталь.

    На месте происшествия находятся руководители МВД и ГКНБ. В настоящее время работает оперативно-следственная группа МВД. Более подробная информация будет предоставлена позже.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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