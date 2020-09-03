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    Под антикоррупционным сопровождением находится свыше 500 бизнес-проектов  – Олжас Бектенов

    3 Сентября 2020, 18:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по противодействию коррупции проведено совещание по вопросам усиления защиты бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечает пресс-служба ведомства, 19 августа этого года на совещании по вопросам противодействия коррупции Глава государства поручил усилить защиту бизнеса и инвесторов от коррупционного давления.

    Также в своем ежегодном Послании Президент определил одним из основных принципов нового экономического курса Казахстана ведущую роль частного предпринимательства, а также отметил необходимость предотвращения чрезмерного количества проверок

    со стороны госорганов в отношении бизнеса и инвесторов.

    В данном направлении Агентством реализуется проект по защите бизнеса и инвестиций «Protecting business and investments», целью которого является создание благоприятного инвестиционного климата, повышение доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти путем антикоррупционного сопровождения их деятельности.

    В основном, проблемные вопросы, по которым обращаются предприниматели, касаются получения инвесторской визы, привлечения иностранной рабочей силы, получения лицензий, выдачи экспертиз, налогообложения, таможенных пошлин, внеплановых проверок и земельных отношений.

    «На сегодняшний день под антикоррупционным сопровождением Агентства находится свыше 500 бизнес-проектов с общей суммой инвестиций более 12 трлн. тенге. Порядка ста из них, то есть 20% проектов – с иностранным участием», - сказал первый заместитель председателя Агентства Олжас Бектенов.

    Следует отметить, что за 7 месяцев 2020 г. принятыми Антикоррупционной службой уголовно-правовыми мерами защищены права порядка 240 предпринимателей.

    Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов акцентировал внимание на том, что для активизации работы необходима обратная связь с инвесторами:

    «Важно знать какие проблемы сейчас и в перспективе могут возникнуть в бизнес среде. Выявленные административные барьеры необходимо включать в реестр проблем для их последующего системного решения», - отметил он.

    В завершение мероприятия Олжас Бектенов призвал всех к активизации работы с учетом имеющихся актуальных проблем и принятию форсированных мер по их устранению:

    «Необходимо ясно понимать, что благополучие страны зависит от развития бизнеса. Наша с вами задача – создать благоприятные условия для укрепления и расширения предпринимательского класса. Нужно изменить парадигму мышления госслужащих. Государство – это, в первую очередь, сервис. И мы наняты, чтобы решать проблемы населения и бизнеса», - резюмировал Олжас Бектенов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Коррупция
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