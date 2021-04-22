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    Почтовые службы Казахстана и Узбекистана увеличат трафик доставки товаров

    22 Апреля 2021, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поток международных почтовых отправлений между Казахстаном и Узбекистаном будет увеличен. Об этом сегодня в Ташкенте договорились Председатель Правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев и Генеральный директор АО «Узбекистон почтаси» Алишер Файзуллаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казпочты.

    Главы национальных почтовых служб двух стран подписали соответствующий документ, в рамках которого усилят международный почтовый обмен для развития е-commerce. Достигнутая договоренность позволит казахстанскому бизнесу существенно расширить рынок сбыта и наладить доставку товаров в Узбекистан.

    «АО «Казпочта» расширяет сотрудничество с почтовой службой Узбекистана и это выгодно всем участникам рынка: узбекистанские потребители получают доступ к широкой линейке наших товаров, казахстанские компании расширяют свой рынок сбыта благодаря электронной торговле, при этом оставаясь налогоплательщиками в нашей стране. Мы намерены содействовать казахстанским предпринимателям поставлять в Узбекистан больший объем продукции за более короткие сроки. Таким образом, мы стали надежным партнером для бизнеса и способствуем развитию е-commerce», - сообщил Председатель Правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев.

    Почтовые службы двух стран с 1 мая текущего года планируют нарастить частоту наземного почтового обмена до 5 раз в неделю. На сегодняшний день отправка почтовых отправлений из Казахстана в Узбекистан производится 3 раза в неделю прямыми авиарейсами и 2 раза в неделю наземным транспортом.

    В прошлом году из РК в РУ было доставлено свыше 23 тысяч посылок, EMS отправлений и письменной корреспонденции. В свою очередь, из Узбекистана в Казахстан - более 15 тысяч почтовых отправлений. Кроме того, транзитом через территорию нашей страны из Китая в Узбекистан было доставлено около 300 тысяч кг международных почтовых отправлений.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Узбекистан
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