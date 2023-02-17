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    Почтовые операторы Бельгии и Турции отправляют посылки с вещами пострадавшим от землетрясения

    17 Февраля 2023, 15:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Почтовый оператор Бельгии Bpost объявил, что в период с 21 февраля по 31 марта организует сбор и отправку в Турцию товаров первой необходимости, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Желающие могут принести гуманитарную помощь в любое из 657 почтовых отделений Bpost в Бельгии. Составлен список продуктов, которые необходимы, в том числе продукты питания (варенье, сухое молоко, сухие завтраки), средства личной гигиены, одеяла, спальные мешки и аккумуляторы. Почтовый оператор просит не использовать стекло, а также упаковывать все в прочные коробки.

    «Мы призываем всех проявить солидарность. Любая помощь имеет значение. Давайте объединим усилия, чтобы помочь», - говорится в сообщении Bpost.

    «Каждый день мы видим изображения людей, которые пытаются выжить среди рухнувших зданий. Их жизни погребены под обломками. Отправляя спальные мешки, сухое детское молоко или консервы через Bpost в пострадавшие регионы, вы помогаете спасать жизни», - заявила бельгийский министр, курирующий почтовую службу Петра Де Саттер.

    Во вторник вечером премьер-министр Бельгии Александр Де Кро лично посетил в Антверпене крупномасштабную кампанию турецкой общины по сбору помощи в зону бедствия в Турции.

    Наряду с 70 местными волонтерами Александр Де Кроо помогал в упаковке вещей и предметов первой необходимости.

    6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

    Число погибших в результате разрушительных землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции превысило 36,1 тысячи человек.


    Фото: twitter.com/alexanderdecroo

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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