Почтовые марки с изображением Батырхана Шукенова выпустили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Именные марки с изображением Батырхана Шукенова выпущены в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в фонде имени Батырхана Шукенова, к выходу марки приурочено акция #BatyrLetters.

Четыре вида открыток с Батыром можно найти в 10 точках Алматы, их можно будет бесплатно отправить в любой город Казахстана. Почтовые ящики и открытки размещены в нескольких заведениях города.

Кроме того, отправить открытку своим знакомым сможет любой желающий. Для этого обязательно необходимо будет указать индекс. Акция #BatyrLetters продлится до 16 декабря.

Отметим, что в 2020 году со дня смерти Батырхана Шукенова прошло пять лет.