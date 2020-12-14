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    Почтовые марки с изображением Абая и Узеира Гаджибейли выпустили в Испании

    14 Декабря 2020, 17:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Испании выпущены марки, посвященные двум великим деятелям тюркского мира - Абая Кунанбайулы и Узеира Гаджибейли под эгидой Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Азербайджана в Казахстане.

    Почтовые марки изданы в связи с 175-летним юбилеем великого поэта, писателя, композитора, философа – гуманиста, общественного деятеля, основоположника современной казахской письменной литературы Абая Кунанбайулы и со 135-летием выдающегося азербайджанского композитора, музыковеда, публициста, драматурга, педагога, автора первых на Востоке оперы и оперетты, основоположника азербайджанской национальной музыки Узеира Гаджибейли.

    Проект реализован в честь выдающихся личностей тюркского мира при поддержке Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия и при организационном участии Посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Испания.

    Почтовые марки с изображением Абая Кунанбайулы и Узеира Гаджибейли, с образцами их творчества, а также отражающие культурные ценности и национальные музыкальные инструменты тюркского мира, были выпущены в оборот по всей Испании. Цель издания марок - ознакомить широкую международную аудиторию с творчеством выдающихся личностей Тюркского мира.

    Напомним, в этом году исполняется 175 лет великому поэту и мыслителю Абаю Кунанбайулы. Юбилей известного казахского деятеля будет отмечаться на международном уровне, в том числе в рамках ЮНЕСКО.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Культура Испания Тюркский мир Абай
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