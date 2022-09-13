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    Почтовые марки с храмами выпустили в Казахстане

    13 Сентября 2022, 08:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане введены в обращение почтовые марки из серии «Памятные и юбилейные даты», выпущенные в честь 150-летия Туркестанской епархии. На почтовых марках изображены Успенский кафедральный собор, Христорождественский собор, Храм в честь святого Александра Невского, Вознесенский кафедральный собор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казпочта».

    Церемония памятного гашения почтовых марок состоялась в культурно-духовном центре Православной церкви Казахстана при участии ее главы, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, председателя правления АО «Казпочта» Серика Саудабаева, акима г. Алматы Ерболата Досаева, представителей СМИ и общественности.

    «Специально к юбилейной дате по нашей просьбе на средства благотворителей Митрополичьего округа выпущены четыре красивых, художественно исполненных марки с изображением храмов, являющихся духовными и культурными достопримечательностями нашей страны, архитектурным украшением республики. Два собора, запечатленных на марках, – Вознесенский и Христорождественский, включены в список ста общенациональных сакральных объектов Казахстана», - сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

    Участники церемонии отметили символичность выпуска марок и проведения церемонии гашения накануне Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    Почтовые марки с храмами – не единственные в своем роде. В 2003 году была серия «Исламская религия и другие религии мира» с изображениями здания центральной мечети города Алматы и Вознесенского кафедрального собора. В 2006 году выпущена серия марок, посвященных Римско-Католическому Приходу Пресвятой Троицы г. Алматы и Синагоге «Хабад Любавич».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Религия Съезд лидеров мировых религий
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