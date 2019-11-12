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    Почтовую марку в честь 150-летия Махатмы Ганди выпустили в Казахстане

    12 Ноября 2019, 18:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выпущена почтовая марка в честь 150-летия индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди. Церемония гашения марки прошла с участием государственного министра иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхарана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Государственный министр иностранных дел Индии отметил, что Индия и Казахстан сотрудничают в различных направлениях, при этом активно развиваются в сфере культуры.

    «Индия является стратегическим партнером Казахстана. Наши страны развиваются особенно активно в энергетической отрасли, сельскохозяйственной сфере, IT-секторе. Кроме того, очень важным является сотрудничество в рамках антиядерной программы. У нас достаточно широкий спектр сотрудничества. Товарооборот также увеличивается. Казахстан - крупная страна в Центральной Азии, которая играет значительную роль в этом регионе. Мы далее намерены расширить сотрудничество с Казахстаном», - сказал Велламвелли Муралидхаран на церемонии в Нур-Султане.

    «Для нас большая честь выпустить именную марку, посвященную юбилею политического и общественного деятеля Махатмы Ганди - человека, внесшего колоссальный вклад в борьбу за независимость Индии. Махатму Ганди чтят и уважают во всем мире. У нас в Казахстане эту личность, которую ассоцируют в целом с Индией, ее развитием, достижениями богатой культурой и историей», - отметил управляющий директор АО «Казпочта» Аскар Абдыкаримов.

    Памятная марка, которая выпускается Республикой Казахстан по случаю 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди, имеет номинал 500 тенге. На монохромной марке изображена фотография Махатмы Ганди и его знаменитая цитата: «Я хочу вытереть слезы с каждого глаза».

    Таким образом, Казахстан присоединится к более чем 100 странам, которые на сегодня выпустили памятные почтовые марки в честь 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди, родившегося 2 октября 1869 года.

    Отметим, что государственный министр иностранных дел Индии прибыл в Нур-Султан для участия в ежегодном заседании Astana Club.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана Астана Связь, ТВ, IT Память Индия
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