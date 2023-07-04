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    Почтовую марку, посвященную Елене Рыбакиной, выпустили в Казахстане

    4 Июля 2023, 08:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почтовые марки с изображением чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной появились в «Казпочте». Это первая почтовая марка в истории Казахстана с изображением спортсмена, представляющего теннис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Елена сделала очень много для популяризации тенниса в Казахстане и продвижения бренда нашей страны во всем мире. Почтовый блок серии «Спорт» на тему «Чемпионы Казахстана. Елена Рыбакина» выполнен офсетной печатью в четыре краски с рамочной перфорацией.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Рыбакина Елена
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