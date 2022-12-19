Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-5-7℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Почти все школы Экибастуза возвращаются к работе

    19 Декабря 2022, 08:30

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Систему теплоснабжения ещё регулируют в двух образовательных учреждениях, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    С 19 декабря вновь заработают все детские сады и большая часть школ Экибастуза. В них температура находится в пределах нормы. Об этом рассказал аким города во время прямого эфира на своей Instagram-странице.

    – Из всех школ только в СОШ №24 и №1 у нас не достигли оптимальных параметров, поэтому эти школы чуть позже откроем. Думаю, за 2-3 дня систему полностью отладим. Необходимые работы по нормализации тепла проводим, – уточнил Аян Бейсекин.

    Он добавил, что в городе продолжают балансировать систему теплоснабжения, поэтому в некоторых многоэтажках всё ещё холодно. Такие дома обследуют специалисты отдела жилинспекции и тепловой инспекции «Экибастузтеплоэнерго».

    Ранее аким города в ходе очередного заседания оперативного штаба, прошедшего под руководством главы региона, отчитался о том, что система отопления Экибастуза большей частью отбалансирована, параметры теплоносителя - в норме.

    Напомним, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Фото Константина Шелкова
    Павлодарская область Образование Акимат Экибастуз ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров
    В Атырау и пригородных поселках строится 11 школ
    Школу на 120 мест построят в отдаленном селе Атырауской области
    Ситуация в Экибастузе: 53 квартирам потребовались масштабные ремонты
    Популярное
    1 Объем финансирования НПО через госсоцзаказ увеличился на 20% за пять лет
    2 В рамках программы «Асыл мура» будет издан трехтомник по памятникам культуры
    3 Две республиканские трассы закрыты в ЗКО
    4 Новые правила финансирования НПО утверждены в Казахстане
    5 Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай
    Новости партнеров