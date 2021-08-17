Новости
Почти все регионы Казахстана остаются в «красной зоне»
17 Августа 2021 08:48
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 августа 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеСколько казахстанцев получили вакцину от КВИ 19 казахстанцев скончались от пневмонии с признаками коронавируса за сутки 5848 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 1910 казахстанцев с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
- Сколько казахстанцев получили вакцину от КВИ
- 19 казахстанцев скончались от пневмонии с признаками коронавируса за сутки
- 5848 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
- 6869 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
- Путёвки в санатории разыграли среди вакцинированных сотрудников и студентов карагандинского вуза
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн