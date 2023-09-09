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    21:47, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Почти все население мира подверглось глобальному потеплению в июне-сентябре – исследование

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    Фото: Guilma Mori Ruiz/pexels.com
    СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Согласно исследовательскому отчету, опубликованному вечером в четверг, почти все население мира испытало повышение температуры воздуха с июня по август в результате изменения климата, связанного с деятельностью человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Лето 2023 года в северном полушарии было самым жарким за всю историю наблюдений: продолжительные волны жары в Северной Америке и в странах южной Европы вызвали катастрофические лесные пожары и резкий рост смертности. Июль был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а средние температуры воздуха в августе также были на 1,5 по Цельсию выше доиндустриальных уровней.

    Исследование Climate Central, американской исследовательской группы, изучило показания температуры воздуха в 180 странах и 22 территориях и обнаружило, что 98% населения мира подвергается воздействию более высоких температур воздуха.

    «Практически никто на Земле не избежал влияния глобального потепления за последние три месяца», — сказал Эндрю Першинг, вице-президент Climate Central по науке.

    Отмечается, что в исследуемых странах, включая южное полушарие, где лето — это самое прохладное время года, повышение температурного фона в некоторых случаях было бы практически невозможным без изменения климата, вызванного деятельностью человека.

    В исследовании говорится, что 6,2 миллиарда человек хотя бы на один день испытали на себе среднюю температуру воздуха, которая теперь стала как минимум в пять раз более вероятной из-за влияния человека на климат.

    Со слов Фридерики Отто, климатолога из Института Грэнтэма по изменению климата и окружающей среде, волны жары, обрушившиеся на Северную Америку и южную Европу, были бы невозможны без изменения климата.


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