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    Почти все государственные медицинские услуги автоматизированы в столице

    13 Июня 2022, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из 19 государственных медуслуг в столице автоматизированы 18, в том числе полностью автоматизированы три. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует отметить положительную динамику при оказании государственных услуг в электронном виде. По итогам 1-го квартала 2022 года оказано 2 967 507 услуг, из них бумажных – 361 584 (12,2%), электронных – 2 605 923 (87,8%). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года общее количество оказанных услуг увеличилось на 14,2%. Количество государственных услуг, оказанных в электронной форме, увеличилось на 11,6%», - сообщил Тимур Муратов на заседании маслихата.

    Он напомнил, что с начала 2022 года управление приступило к реализации функции по внутреннему государственному контролю за качеством оказания государственных услуг, ранее данный функционал был в компетенции аппарата акима, цель которого – выявление, устранение и недопущение нарушений объектами контроля.

    Утвержденный план, по словам спикера, включает 12 организаций: 10 ПМСП, в том числе 3 частные; стационар; прочая (ГССМП).

    «На сегодня проверены 2 медицинские организации – поликлиники 1 и 2, проверка продолжается в 8-ой поликлинике. Выявленные нарушения устраняются, выработанные рекомендации реализуются, разработаны планы. Следует отметить, что одной из актуальных проблем в сфере здравоохранения в части оказания государственных услуг является прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», - добавил Т. Муратов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Здравоохранение Цифровой Казахстан
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