Почти в шесть раз увеличилось количество осадков в столице за ночь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начало нового года в городе сопровождается обильным снегопадом. По данным РГП «Казгидромет», только в ночь с 5 по 6 января количество осадков составило 5,2 мм, что почти в шесть раз больше, чем 1 января. В связи с чем, коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В ночь с 5 на 6 января из города вывезли на полигоны более 53 тысяч кубометров снега, а это – 3 тысячи 661 грузовик.

На сегодня в снегоуборочных работах по столице задействовано свыше двух тысяч дорожных рабочих и более 1,3 тысячи единиц спецтехники.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

Стоит отметить, что в ночь на 6 января, по данным РГП «Казгидромет», количество осадков составило 5,2 мм, а высота снега – 39 см. По сравнению с 1 январем 2023 года (0,8 мм), количество осадков выросло более, чем в шесть раз.

С начала зимнего периода коммунальщики из города вывезли более 113 тысяч грузовиков снега, а это свыше 1,4 миллиона кубометров снега. Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.





Фото: gov.kz



