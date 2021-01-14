Почти в семь раз увеличены квоты на ЭКО в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В прошлом году на Карагандинский регион выделялось 84 квоты на ЭКО, а сейчас это число увеличилось до 532. Причем особое внимание уделено сельскому населению. Согласно плану Минздрава, таких претендентов должно быть не менее 60%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Счастливый шанс выпал карагандинке Динаре М. Оба её ребёнка были рождены с помощью ЭКО.

«После того, как мне поставили диагноз «бесплодие», я сразу встала на очередь на ЭКО. Но мы не хотели долго ждать, поэтому заплатили за процедуру. У нас появилась дочка. Вскоре подошла очередь, и родился сын. ЭКО - это прогресс, это помощь бесплодным испытать счастье материнства. Мы с мужем счастливы, так как долго к этому шли», - рассказала Динара.

Региональный координатор по ВРТ врач - акушер-гинеколог, репродуктолог Татьяна Слободчикова подчёркивает, что программа ЭКО пользуется спросом у населения. По статистике, каждая шестая пара в Карагандинской области испытывает трудности с зачатием.

«Квоты увеличены в связи с тем, что много нуждающихся в этом. По программе ЭКО в 2020 году в области было рождено 355 детей», - рассказала Татьяна Слободчикова.

Чтобы стать претендентом на квоту, нужно соответствовать следующим критериям: возраст от 18 до 42 лет, отсутствие соматических заболеваний. Выбрать медицинскую организацию для такого ответственного дела можно самостоятельно. По остальным вопросам необходимо обратиться к участковому гинекологу по месту прикрепления.



