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    Почти в два раза возросло финансирование на ремонт дорог в СКО

    17 Ноября 2022, 06:21

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены за пять лет довести долю дорог в нормативном состоянии до 98 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона Кумар Аксакалов на онлайн-туре по инвестпроектам в сфере строительства сообщил, что в ближайшие пять лет ремонтом охватят более 2 тыс. километров дорог.

    «Наметили планы на 2023-й год. Продолжится ремонт республиканской дороги «Николаевка-Сергеевка» и дальше в сторону района им. Г. Мусрепова. Завершим реконструкцию дороги на Курган. Средства выделили, подрядчик известен. Начнется ремонт дороги от села Даут в сторону Кишкенеколя. Два района долгие годы ждут его. Завершится ремонт дороги между селами Архангельское-Троицкое-Андреевка-Бостандык, Покровка-Ильинка, Бостандык-Киевское, Саумалколь-Сырымбет, Виноградовка-Ясная Поляна-Кирово, подъезды к селам Шаховское, Ащыколь», - проинформировал К. Аксакалов.

    По данным заместителя акима области Сатжана Аблалиева, финансирование на ремонт дорог увеличилось с 18,7 млрд тенге в 2017-м году до 32 млрд тенге в 2021-м.

    «В этом году отремонтировали 626 км дорог общего пользования. В 2023-м планируется завершить 25 переходящих проектов протяженностью более 350 км и начать 53 проекта протяженностью около 500 км», - сказал С. Аблалиев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Регионы Дороги
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