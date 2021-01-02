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    Почти в два раза увеличилась загрузка заводов в СКО

    2 Января 2021, 15:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о развитии отрасли машиностроения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона отметил, что, несмотря на ограничения, вызванные коронавирусом, заводы стабильно загружены. Объем продукции возрос более чем на 22% - 268,5 млрд тенге.

    «Несмотря на все трудности, загрузка машиностроительных предприятий увеличилась практически в 2 раза - с 25 до 45 млрд тенге. К примеру, заказы на заводе имени Кирова возросли на 29,5%, АО «ЗИКСТО» - в 5,6 раза, «Петромашзаводе» - более чем в 2 раза, ТОО «Радуга» - на 29%. Заключен контракт между АО «ЗИКСТО» и «Қазақстан темір жолы» на поставку двух тысяч вагонов-платформ на 46 млрд тенге. Это позволит обеспечить предприятие загрузкой на два года», - проинформировал К. Аксакалов.

    Завод имени Кирова выпустил 5 тысяч компьютеров, 41 тысячу ноутбуков, 8 тысяч планшетов на 6,3 млрд тенге. В планах - выпускать 30 тысяч компьютеров в год, с последующим увеличением до 60 тысяч.

    «Ограничения, вызванные карантином, повлияли также на перенос начала строительства горно-обогатительной фабрики в селе Сырымбет. Но мы сделаем все, чтобы отложенные работы начать при первой же возможности. Как я говорил ранее, в предстоящем году планируется реализация крупных для области двух проектов по добыче вольфрама. Все необходимые разрешительные нормативные документы находятся на стадии подписания. Реализация данного проекта позволит создать более 1 тысячи постоянных рабочих мест», - отметил К. Аксакалов.

    Аким области отметил, что промышленность в структуре ВРП занимает 12,7%. Чтобы сделать экономику региона аграрно-индустриальной, необходимо ежегодно в течение пяти лет увеличивать выпуск промышленной продукции на 70-80 млрд тенге.

    «Считаю, что это нам по силам. Для этого у нас имеется все необходимые ресурсы. Этого мы достигнем благодаря реализации перспективных инвестпроектов. За 11 месяцев инвестиции увеличены на 20%, что выше среднереспубликанского показателя. Привлечено более 226 млрд тенге. Это на 36,9 млрд тенге больше уровня прошлого года. Каждые три из четырех тенге - частные инвестиции», - сообщил К. Аксакалов.

    В регионе сформировали пул из 53 инвестпроектов на сумму более 900 млрд тенге. За счет их реализации создадут более 7 тысяч новых рабочих мест.

    «В предстоящем году будут реализованы такие проекты, как кирпичный завод, завод по производству автоклавных газоблоков и плит. В январе запустим фанерный комбинат. У компании «Радуга» есть проект по производству бумажной продукции. Недавно открыт оптово-распределительный центр. В регионе запущены новые предприятия. Налажено производство вагонов-термосов, мягких контейнеров из полипропилена. В перспективе планируется выпуск крафт-бумаги и вагонных вкладышей. Продолжается строительство современного Дата-центра», - проинформировал К. Аксакалов.

    На территории созданной год назад специальной экономической зоне «Qyzyljar» налаживают производство электротехнического оборудования, сельскохозяйственной техники компании «CLAAS» и строят областную многопрофильную больницу.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Промышленность Экономика Связь, ТВ, IT Общество 2020-Итоги года
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