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    Почти в 4 раза вырос импорт электромобилей в Узбекистане

    30 Июня 2023, 14:58

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За пять месяцев текущего года Узбекистан импортировал 3816 легковых электромобилей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета статистики РУ, в январе-мае 2023 года Узбекистан импортировал 3 816 электромобилей на сумму 120 млн долларов США. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года импорт транспорта на электротяге увеличился на 2846 единиц, или почти в 4 раза.

    В ведомстве добавили, что основным поставщиком электромобилей является Китай, на который приходится львиная доля импорта - 3 480 электрокаров. На втором месте с существенным отставанием располагается Гонконг – 256 единиц. Также незначительная часть поставок идет из Германии – 42 элетрокара, ОАЭ - 16, Южной Кореи - 11 и США – 6 единиц.

    Ранее сообщалось, что глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил в ближайшие два года наладить производство популярных моделей электромобилей и расширить сервисную инфраструктуру путем установки 2 тысяч зарядных станций на парковках, топливных заправках и трассах.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Экономика Узбекистан Авто
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