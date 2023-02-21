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    Почти в 1,5 раза выросла заболеваемость коронавирусом в стране – Минздрав

    21 Февраля 2023, 16:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК поделились данными по заболеваемости казахстанцев коронавирусом. В ведомстве отмечают, что за последние две недели заболеваемость выросла почти в 1,5 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Республика и все регионы находятся в «зеленой» зоне. В сутки регистрируются до 120 случаев КВИ + и до 20 случаев КВИ -, выздоровели 99% больных. В Казахстане за последние две недели по сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость выросла в 1,4 раза - то есть с 754 до 1705 случаев», - сказала на брифинге в СЦК глава управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Роза Кожапова.

    Она также добавила, что в стране ведется эпидемиологический надзор по ОРВИ и гриппу. Зарегистрировано 3213 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет - 1299 случаев, что составляет 40%. По сравнению с прошлой неделей число случаев гриппа выросло на 11, то есть с 24 до 35 за неделю.

    Ранее сообщалось, что в стране стало больше родителей, отказывающихся от вакцинации детей. В последние годы их количество увеличилось в разы. По словам главы управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Нуршай Азимбаевой, свыше 6 тысячи родителей в последние годы отказались вакцинировать своих детей.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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