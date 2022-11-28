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    Почти тысячу сайгачьих рогов изъяли у браконьеров на окраине Конаева

    28 Ноября 2022, 21:26

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Почти тысячу сайгачьих рогов изъяли у браконьеров на окраине Конаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» проверками полиции было охвачено свыше 8 тысяч объектов лесного, охотничьего и рыбного хозяйства. Выявлено 3664 факта нарушений природоохранного законодательства, в том числе 117 уголовных правонарушений.

    К примеру, в административном центре Алматинской области полицией выявлен факт продажи дериватов диких животных. На окраине города задержана автомашина Subaru, в которой обнаружены и изъяты 6 ящиков с 953 штуками сайгачьх рогов, одно гладкоствольное полуавтоматическое ружье, 18 патронов к нему и нож.

    Факт зарегистрировали по ч.1-1 ст.339 УК РК «Незаконное добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов в том числе рогов». В отношении подозреваемых принята мера пресечения «содержание под стражей».

    Фото: polisia.kz
    Алматинская область Экология МВД РК Сайгак
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