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    Почти тысячу пассажиров сняли с поездов за нарушения с начала года

    12 Декабря 2022, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почти тысячу пассажиров сняли с поездов за нарушения законодательства РК с начала года. Об этом сообщили в департаменте полиции на транспорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудникам Линейного отдела полиции на станции Кандыагаш по акту начальника поезда сообщением «Актобе-Мангыстау» передан 53-летний правонарушитель. Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

    По его словам, в ходе проверки транспортные полицейские установили гражданина Республики Узбекистан, который распивал спиртные напитки в пути следования. Также было установлено, что иностранный гражданин нарушил законодательство Республики Казахстан в области миграции населения.

    «В отношении него составлено сразу два административных протокола по части первой статьи 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», по части четвертой статьи 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения» и наложен штраф в размере 5 МРП. Решением Мугалжарского районного суда Актюбинской области правонарушитель выдворен за пределы РК», – резюмировал Айтуганов.

    Аналогичное правонарушение имело место на станции Семей. Здесь транспортные полицейские сняли с пассажирского поезда сообщением «Оскемен-Астана» сразу троих жителей Костанайской области. Все они привлечены к административной ответственности по статье 440 КоАП РК.

    В ведомстве сообщили, что с начала года за совершение различных административных правонарушений по акту начальников пассажирских поездов были сняты 972 человека, из них за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 826, за нарушение запрета потребления табачных изделий – 9, а также за мелкое хулиганство – 87 лиц.


    Фото: polisia.kz
    Происшествия Транспорт Железная дорога
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