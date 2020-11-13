Почти три тысячи жамбылских подростков в ночное время вне жилища задержали полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Онлайн-брифинг в рамках республиканской акции «Детство без жестокости и насилия» прошел в Таразе на площадке региональной службы коммуникаций Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участниками брифинга стали представители правоохранительных органов и управления образования. Было отмечено, что за десять месяцев с начала этого года было проведено свыше 1 970 совместных рейдов с сотрудниками прокуратуры, образования и здравоохранения, из них более 1 400 в школах.

За это время значительно снизилось число преступлений в отношении несовершеннолетних. Зарегистрировано снижение изнасилований, насильственных действий сексуального характера, полового сношения с лицом, не достигшим 16 лет.

Однако, несмотря на эту позитивную тенденцию, продолжается активная работа по предупреждению детского и подросткового насилия. На территории школ проводится совместное патрулирование школьных инспекторов и работников учебного заведения. Проверяются заброшенные, недостроенные объекты, узкие проходы между многоквартирными домами в микрорайонах, необжитые участки в частном секторе.

«В ходе проведенных мероприятий выявлено свыше 5 400 административных правонарушений, из них за допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях – 46, за продажу алкогольной продукции лицам до 21 года – 42, за нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища – 2 925. Продолжается контроль за детьми, проживающими с неродными родителями (отчимами, мачехами, опекунами и другими)», – сообщила в своем выступлении старший инспектор группы ювенальной юстиции управления местной полицейской службы ДП Оксана Семенова.

В ходе брифинга заместитель руководителя управления образования акимата Жамбылской области Талгат Жамалов отметил, что в регионе сформированы 84 мобильные группы из 736 представителей областной прокуратуры, сотрудников полиции и управления образования. Кроме того, во всех колледжах области создано 47 мобильных групп, занимающихся профилактикой правонарушений среди молодежи, в них работают 285 ответственных сотрудников.

По словам руководителя департамента полиции Жамбылской области генерал-майора полиции Жаната Сулейменова, в регионе для недопущения конфликтов среди несовершеннолетних в жилых массивах населенных пунктов проведены целенаправленные отработки, организованы собрания с участием общественности, отделов образования, совета аксакалов.

«В результате принимаемых мер на 34% сократилось количество преступлений с участием несовершеннолетних. Также на 25% сократились преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, в том числе на 33% связанные с их половой неприкосновенностью», - подчеркнул глава жамбылского гарнизона.