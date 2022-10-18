Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Почти три тысячи квартир построены и сданы с начала года в Костанайской области

    18 Октября 2022, 10:26

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области значительно выросли объемы строительных работ и количество введенных в эксплуатацию квадратных метров с начала года. Об этом на аппаратном совещании в областном акимате сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Объемы строительных работ в области выросли на 8,3 % и составили 126,6 млрд тенге.

    «С начала года введено 343,1 тыс. квадратных метров жилья, с ростом на 1,7 %. Принято в эксплуатацию 2 тыс. 962 квартиры. В том числе сдано 265 арендных квартир, 195 кредитных по линии Отбасы банка, 1 тыс. 995 – коммерческих квартир, 507 – индивидуальных жилых дома», - сообщила Г. Мусагазина.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» построят свыше четырех тысяч квартир.

    Также в этом году в рамках программ «Нұрлы жер» и «Аулы - ел бесігі» на реализацию 48 проектов по водоснабжению и водоотведению выделено 20 млрд тенге, что на 33 % больше, чем в прошлом году. Запланировано впервые подключить к центральной системе водоснабжения 14 сел, а также реконструировать систему водоснабжения пяти сел.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Строительство Жилье Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной