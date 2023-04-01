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    Почти три года обманывал казахстанцев интернет-мошенник, находясь в колонии в Алматинской области

    1 Апреля 2023, 11:15

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - С помощью мобильных телефонов и разных сим-карт осужденный, отбывающий срок в колонии, в течение почти трех лет совершил около 200 мошеннических действий на сумму свыше 25 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинской области.

    Прокуратура Алматинской области выявила факты совершения интернет-мошенничества осужденным при отбытии наказания в исправительном учреждении №12.

    «Установлено, что с июня месяца 2020 года по январь месяц 2023 года Ж.А.Ш. совершил порядка 200 мошеннических действий на сумму свыше 25 млн тенге посредством использования мобильных телефонов и различных сим-карт сотовых операторов в условиях исправительного учреждения. Данный факт 02.03.2023 года зарегистрирован специализированной прокуратурой по признакам состава правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.3 п.4 УК РК – «Мошенничество», и передан в следственное подразделение УП города Конаева», - говорится в сообщении прокуратуры.

    В ходе проведения следственных действий у осужденного Ж.А.Ш. изъяты два мобильных телефона и 41 сим-карта, посредством которых последний осуществлял звонки и вел переписку через ватсап-канал.

    «В настоящее время проводится мониторинг базы данных как по нашему региону, так и по другим регионам Республики Казахстан, на выявление других правонарушений, совершенных осужденным», - добавили в прокуратуре.

    Вместе с тем, факты бездействия сотрудников исправительного учреждения зарегистрированы специализированной прокуратурой по ст.370 ч.2 УК РК – «Бездействие по службе», и переданы в департамент Антикоррупционной службы по Алматинской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Мошенничество
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