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    Почти три часа тушили камыш в Петропавловске

    29 Апреля 2023, 11:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последние двое суток произошли два крупных пожара. В одном из них погиб скот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в селе Сарытомар загорелись хозяйственные постройки. Из-за сильного порывистого ветра пламя перекинулось на жилой дом. В огне погибли четыре головы крупного рогатого скота, три – мелкого, 25 куриц. Дом и хозпостройки уничтожены полностью. Пожарным удалось предотвратить возгорание соседнего дома. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

    Вечером 28 апреля загорелся сухостой у дачных поселков «Вишенка», «Гудок» и «Эврика» в Петропавловске. На место выехали три пожарных части города, одна - райцентра Бесколь и лесники. Ликвидировали возгорание на 4,5 га почти через три часа. Дачи не пострадали.

    В этот же вечер загорелся камыш вдоль дороги, ведущей в аэропорт. Площадь пожара составила 18 га.

    Ранее спасатели предупреждали жителей региона о высокой пожарной опасности и наступлении пожароопасного периода. Настоятельно рекомендовали соблюдать все меры безопасности.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Пожар
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