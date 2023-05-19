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    Почти тонну незаконно выловленной рыбы выявили в Алматинской области

    19 Мая 2023, 09:50

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.КАЗИНФОРМ - 40-летнего жителя Алматинской области подозревают в незаконной перевозке рыбы, передает МИА «Казинформ».

    Полицейскими Павлодарской области на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства Республики Казахстан.

    Так, в ходе очередных рейдовых мероприятии природоохранными полицейскими совместно с сотрудниками рыболовной инспекции «Зайсан-Иртыш» на территории села Жумыскер Майского района была остановлена автомашина марки Nissan terano.

    «При осмотре, в салоне автомашины обнаружены мешки с рыбой видового состава карась и сазан, общим весом 916 кг. При проверке на данную рыбу у водителя отсутствовали разрешительные документы. Установлено, что рыбу выловили на озере Карасор», - сообщил первый заместитель начальника отдела полиции Майского района Павлодарской области Жандос Айтмухамбетов.

    По данному факту в отношении 40-летнего жителя Капчагая Алматинской области начато досудебное расследование по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов и других водных животных и растений».

    Нарушение выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нерест», стартовавшего на территории Павлодарской области 15 апреля текущего года.

    В полиции напомнили, что мероприятие, направленное на выявление и пресечение браконьерства и незаконного оборота объектов биологических ресурсов продолжится до 30 мая.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Браконьерство
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