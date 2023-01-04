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      Северо-Казахстанская область

    Почти сутки закрыты дороги в двух районах СКО

    4 Января 2023, 11:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 3-го января из-за непогоды остаются закрытыми дороги в двух районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям сообщили, что под запретом движение для всех видов транспорта по дорогам районного значения. Решение об ограничении в Айыртауском района приняли накануне в 10:30 часов, в Жамбылском – в 11:00 часов. Со вчерашнего дня здесь наблюдается сильный ветер, снегопад, низовая метель. На 10:00 часов 4-го января дороги в этих районах остаются закрытыми.

    В 9:00 часов ограничили движение для всех видов транспорта по дорогам районного и областного значения в Акжарском районе.

    В пресс-службе отметили, что за минувшие сутки в регионе на дорогах не зарегистрировали ни одного чрезвычайного происшествия.

    Непогода в области сохранится и сегодня, 4-го января.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Дороги Погода
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