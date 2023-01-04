Почти сутки закрыты дороги в двух районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 3-го января из-за непогоды остаются закрытыми дороги в двух районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям сообщили, что под запретом движение для всех видов транспорта по дорогам районного значения. Решение об ограничении в Айыртауском района приняли накануне в 10:30 часов, в Жамбылском – в 11:00 часов. Со вчерашнего дня здесь наблюдается сильный ветер, снегопад, низовая метель. На 10:00 часов 4-го января дороги в этих районах остаются закрытыми.

В 9:00 часов ограничили движение для всех видов транспорта по дорогам районного и областного значения в Акжарском районе.

В пресс-службе отметили, что за минувшие сутки в регионе на дорогах не зарегистрировали ни одного чрезвычайного происшествия.

Непогода в области сохранится и сегодня, 4-го января.



