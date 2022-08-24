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    21:13, 23 Август 2022 | GMT +6

    Почти пятая часть населения СКО не имеет медстраховки

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области участниками системы обязательного социального медицинского страхования являются 436,8 тыс. человек, или около 82% от общей численности населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала фонда соцмедстрахования, страховки не имеют около 98 тыс. жителей региона. Из них 64% - жители сельских населенных пунктов.

    «Большинство незастрахованных сельчан - это самозанятые или плательщики единого совокупного платежа. Как показывает анализ, они оказываются вне системы из-за несвоевременности внесения платежа. Для приобретения права на медицинскую помощь в системе ОСМС его нужно сделать не менее трех месяцев подряд, предшествующих дате получения медицинской помощи, и за текущий месяц. Ошибка сельчан в том, что вносят платеж в начале или в середине месяца», - пояснили в филиале.

    Теряют статус «застрахован» сезонные работники. В тот период, когда человек не работает, он самостоятельно должен оплачивать взносы на медстрахование. Работодатель или бухгалтерия обязаны предупреждать об этом.

    Около 30% незастрахованных приходятся на наемных сотрудников. Нередко работодатели уклоняются от оплаты взносов и отчислений либо производят оплату с опозданием.

    «Доступность услуг в пакете обязательного соцмедстрахования - всей плановой медицинской помощи, консультативно-диагностических услуг, в том числе дорогостоящих, услуг восстановительного лечения и медицинской реабилитации - напрямую зависит от статуса застрахованности нашего населения», - добавили в филиале.



    Теги:
    Общество Медстрахование Северо-Казахстанская область Здравоохранение для mail.ru
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