Почти полторы тысячи экибастузцев наказали за разгуливание подшофе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе наказали почти полторы тысячи человек за разгуливание подшофе. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как проинформировал первый заместитель начальника УП Экибастуза Толеген Кудайбергенов, за 2023 год в городе задержаны 1436 человек, находившиеся в пьяном виде в общественных местах.

«К примеру, 4 июля в 20:10 участковым инспектором полиции пресечено распитие спиртных напитков в общественном месте возле хоккейного корта по улице Беркимбаева, где мужчины в возрасте 50 и 60 лет распивали спиртное», - сказал Толеген Кудайбергенов.

Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 440 ч.1 КР КоАП - распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах.