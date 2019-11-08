Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Почти полсотни интернет-мошенничеств за несколько дней выявлено в Казахстане

    8 Ноября 2019, 19:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД РК провело оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-Fraud», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента криминальной полиции МВД.

    В фокусе внимания были правонарушения в сфере информатизации и связи, а также незаконное изготовление, тиражирование и распространение продукции, запрещенной в свободном обороте.

    В ходе двухдневной операции выявлено 104 таких правонарушения, в том числе 46 мошенничеств в отношении интернет-пользователей, 18 нарушений авторских и смежных прав, 13 правонарушений в сфере информатизации и связи, 12 краж с использованием IT-технологий, 9 фактов распространения порнографии.

    Полицейскими изъято более тысячи единиц продукции, запрещенной в свободном обороте, в период подготовки операции раскрыто 140 ранее совершенных интернет-мошенничеств.

    Так, в Алматы задержан уроженец Жамбылской области, который размещал на торговых интернет-площадках ложные объявления о продаже и доставке автозапчастей, получал деньги на банковскую карту, после чего удалял объявления и отключал абонентский номер. В настоящее время доказано более 10 аналогичных фактов мошенничества с его стороны.

    В последнее время увеличилось количество правонарушений с использованием сети Интернет в мошеннических целях. Для обмана людей мошенники используют социальные сети, торговые интернет-площадки, создают ложные интернет-магазины, «фейковые» страницы и сайты.

    МВД напоминает о мерах предосторожности:

    - регулярно меняйте пароли, которые должны быть сложными;

    - подключите все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д.;

    - не оставляйте карту без присмотра, не передавайте никому свои данные, т.к. для снятия денежных средств с пластиковой карты достаточно узнать номер карты и CVV-код (последние три цифры с обратной стороны карты).

    - подключите карту к услуге мобильного банка.

    Помните, что банки и платежные системы никогда не присылают писем и их сотрудники не обзванивают своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов.

    Работа по пресечению и раскрытию правонарушений в сфере информатизации и связи продолжается, сообщает ведомство.

    Автор:

    Борьба с преступностью Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    Иностранец отдал мошеннику $200 тысяч за «организацию встречи» с чиновниками
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам