Почти полсотни интернет-мошенничеств за несколько дней выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД РК провело оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-Fraud», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента криминальной полиции МВД.

В фокусе внимания были правонарушения в сфере информатизации и связи, а также незаконное изготовление, тиражирование и распространение продукции, запрещенной в свободном обороте.

В ходе двухдневной операции выявлено 104 таких правонарушения, в том числе 46 мошенничеств в отношении интернет-пользователей, 18 нарушений авторских и смежных прав, 13 правонарушений в сфере информатизации и связи, 12 краж с использованием IT-технологий, 9 фактов распространения порнографии.

Полицейскими изъято более тысячи единиц продукции, запрещенной в свободном обороте, в период подготовки операции раскрыто 140 ранее совершенных интернет-мошенничеств.

Так, в Алматы задержан уроженец Жамбылской области, который размещал на торговых интернет-площадках ложные объявления о продаже и доставке автозапчастей, получал деньги на банковскую карту, после чего удалял объявления и отключал абонентский номер. В настоящее время доказано более 10 аналогичных фактов мошенничества с его стороны.

В последнее время увеличилось количество правонарушений с использованием сети Интернет в мошеннических целях. Для обмана людей мошенники используют социальные сети, торговые интернет-площадки, создают ложные интернет-магазины, «фейковые» страницы и сайты.

МВД напоминает о мерах предосторожности:

- регулярно меняйте пароли, которые должны быть сложными;

- подключите все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д.;

- не оставляйте карту без присмотра, не передавайте никому свои данные, т.к. для снятия денежных средств с пластиковой карты достаточно узнать номер карты и CVV-код (последние три цифры с обратной стороны карты).

- подключите карту к услуге мобильного банка.

Помните, что банки и платежные системы никогда не присылают писем и их сотрудники не обзванивают своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов.

Работа по пресечению и раскрытию правонарушений в сфере информатизации и связи продолжается, сообщает ведомство.