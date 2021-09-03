Почти половину площадей зерновых и зернобобовых убрали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане убрано более 49% площадей зерновых и зернобобовых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23 млн га (что больше на 322 тыс. га по сравнению с 2020 годом).

Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 16,1 млн га (в т. ч. пшеница – 12,9 млн га), масличные – 3,1 млн га, овощебахчевые и картофель 473,8 тыс. га, хлопчатник – 109,7 тыс. га, сахарная свекла –21,7 тыс. га, кормовые культуры – 3,2 млн га.

Уборочная кампания в текущем году начата своевременно и на сегодняшний день всего по республике убрано 7,9 млн. га зерновых и зернобобовых культур или 49,4% от их общей уборочной площади.

При средней урожайности 8,0 ц/га намолочено 6,3 млн. тонн зерна.

К началу массовых уборочных работ сельхозпроизводителями была подготовлена вся необходимая техника.

В целом, для проведения уборочных работ в республике имеется 141,7 тыс. тракторов, 73,5 тыс. тракторных прицепов, 36,9 тыс. зерноуборочных комбайнов, 12,8 тыс. жаток.

Для своевременного проведения уборочных работ СХТП выделено 396,5 тыс. тонн льготного дизтоплива. Совместно с Минэнерго утвержден график закрепления операторов областей за НПЗ. По состоянию на 2 сентября 2021 года по графику при плане на июль-октябрь 396,5 тыс. тонн отгружено 173,4 тыс. тонн (44%).

Минэнерго установлена цена 156 тенге/литр (189,0 тыс. тенге/тонна) с НПЗ, с учетом доставки операторов средняя цена в регионах составляет 177 тенге/литр, что на 11% дешевле рыночной (АЗС – 198 тенге/литр).

Общая емкость хранения зерна в республике составляет 28,8 млн. тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,0 млн. тонн, у сельхозтоваропроизводителей - 16,8 млн. тонн. Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения нового урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет.