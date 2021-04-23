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    Почти половина работников Минфина получила вакцину от КВИ

    23 Апреля 2021, 13:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти половина работников Министерства финансов РК получила вакцину против коронавирусной инфекции, передает коррепондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «47% сотрудников из общего количества подлежащих вакцинации, по состоянию на 23 апреля текущего года уже привиты. Вакцину получили работники центральных аппаратов министерства и комитетов», - сообщили в пресс-службе

    В Минфине уверены, что вакцина – единственный способ победить вирус. В медицинских пунктах министерства и комитетов организован прививочный центр, куда могут обратиться сотрудники и получить вакцину, предварительно проконсультировавшись с медицинским работником.

    Вакцину против КВИ получил сегодня и руководитель аппарата Минфина РК. Абзал Бейсенбекұлы отметил, что после вакцины чувствует себя отлично.

    «Я только что получил вакцину. Сейчас нахожусь под наблюдением медработников в течение 30 минут. Никаких побочных или негативных действий я не ощущаю. Чувствую себя отлично. Продолжу свой обычный рабочий день», - сказал он сразу после получения вакцины.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Здравоохранение Минфин РК Общество Коронавирус в РК
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