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    21:58, 10 Апрель 2022 | GMT +6

    Почти половина проверенных детских игрушек в Казахстане небезопасна

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 43,5 процента проверенных в Казахстане игрушек не соответствует требованиям безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

    «Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы ежемесячно проводят мониторинг за безопасностью игрушек. Таким образом, за 2 месяца 2022 года по республике отобрано и исследовано 397 образцов, из них 173 не соответствовали требованиям, что составило 43,5%. Из них, отечественных - 1 (0,5%), государств-членов ЕАЭС - 16 (9,2%), других стран - 156 (90,1%).

    В основном, нарушения касались маркировки 100%, по органолептическим показателям - 3,4%, по санитарно-химическим - 8% (в составе игрушки обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, гептана в игрушках производства Китай и Республики Узбекистан)», - говорится в сообщении Комитета санэпидконтроля.

    Всем субъектам предпринимательства, занимавшихся продажей небезопасных товаров для детей, выдали предписания об устранении нарушений. Вместе с тем, с реализации за два месяца на предприятиях торговли сняли 3,6 кг игрушек. Это те товары, которые реализовывались без документов и не соответствовали требованиям.

    «Игрушки могут не только развивать, но и «убивать». Поэтому к их выбору нужно подходить внимательно, требуя от продавцов документы, подтверждающие их безопасность», - добавили в ведомстве.


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