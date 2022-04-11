Почти половина проверенных детских игрушек в Казахстане небезопасна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 43,5 процента проверенных в Казахстане игрушек не соответствует требованиям безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

«Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы ежемесячно проводят мониторинг за безопасностью игрушек. Таким образом, за 2 месяца 2022 года по республике отобрано и исследовано 397 образцов, из них 173 не соответствовали требованиям, что составило 43,5%. Из них, отечественных - 1 (0,5%), государств-членов ЕАЭС - 16 (9,2%), других стран - 156 (90,1%).

В основном, нарушения касались маркировки 100%, по органолептическим показателям - 3,4%, по санитарно-химическим - 8% (в составе игрушки обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, гептана в игрушках производства Китай и Республики Узбекистан)», - говорится в сообщении Комитета санэпидконтроля.

Всем субъектам предпринимательства, занимавшихся продажей небезопасных товаров для детей, выдали предписания об устранении нарушений. Вместе с тем, с реализации за два месяца на предприятиях торговли сняли 3,6 кг игрушек. Это те товары, которые реализовывались без документов и не соответствовали требованиям.

«Игрушки могут не только развивать, но и «убивать». Поэтому к их выбору нужно подходить внимательно, требуя от продавцов документы, подтверждающие их безопасность», - добавили в ведомстве.